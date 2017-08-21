Несуществующий дагестанский судья взыскал с Hyundai более 18 миллионов рублей

Российский дистрибьютор автомобилей Hyundai ООО «Хендэ Мотор СНГ» получил повестку о взыскании с компании решением третейского суда 18,21 миллиона рублей. При этом, как оказалось, вынесший решение арбитр никогда не работал в третейском суде. В дагестанской коллегии Федерального арбитражно-третейского суда (ФАТС) об этом споре ничего не знают, пишет газета « Коммерантъ ».

В апреле 2016 года Надим Апаев купил Hyundai Equus за 1,3 миллиона рублей. Через несколько месяцев он обнаружил у машины дефекты и потребовал заменить ее, но модель уже сняли с производства. Hyundai вернула Апаеву деньги, а тот обратился в Советский районный суд Махачкалы с иском о взыскании с компании дополнительных 2,4 миллионов рублей, утверждая, что стоимость его автомобиля за время использования выросла именно на эту сумму. Также мужчина потребовал с Hyundai 2,3 миллиона рублей пеней. Иск отклонили из-за отсутствия доказательств роста цены автомобиля.

4 августа 2017 года «Хендэ Мотор СНГ» получила повестку из Кизилюртовского районного суда Дагестана о назначении заседания о выдаче исполнительного листа на решение дагестанской коллегии ФАТС от 25 июля 2017 года, которым с компании взыскали 18,21 миллиона рублей компенсации, а также 417 тысяч рублей третейского сбора.

Оказалось, что в мае 2017 года Апаев уступил права требования к «Хендэ Мотор СНГ» Абдурахману Магомедову, который в третейском суде увеличил размер пеней до 9,6 миллиона рублей. Он также потребовал с компании-дистрибьютора шесть миллионов рублей за нарушение прав потребителя.

В решении ФАТС указывается, что компанию уведомили о судебном процессе, однако ее представители на заседания не явились и возражений не представили.

В «Хендэ Мотор СНГ» «Коммерсанту» заявили, что Абдурахмана Магомедова не знают, участниками разбирательств в третейском суде не являлись, уведомлений о рассмотрении дела в ФАТС не получали.

«Считаем, что решение третейского суда фальсифицировано с целью хищения денежных средств либо было выполнено судьей третейского суда в Махачкале с превышением полномочий», — сообщили изданию в компании.