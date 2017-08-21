На улице Полонского на три дня перекроют движение. Об этом сообщил
Движение закроют с 20 часов понедельника, 21 августа, до конца дня среды, 23 августа. Это связано с проведением дорожных работ.
На месте установят необходимые знаки.
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Фото: Администрация Рязани
На улице Полонского на три дня перекроют движение. Об этом сообщил
Движение закроют с 20 часов понедельника, 21 августа, до конца дня среды, 23 августа. Это связано с проведением дорожных работ.
На месте установят необходимые знаки.
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