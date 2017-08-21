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12:54, 21 августа 2017 491
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На мосту в Приокском столкнулись фура и легковушка. Фото

На мосту в Приокском столкнулись фура и легковушка. Фото

В понедельник, 21 августа, на мосту в Приокском столкнулись фура и легковушка. Фотографию с места аварии опубликовали в группе «Дороги Рязани».

Официальных данных о ДТП пока нет.


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