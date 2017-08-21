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12:07, 21 августа 2017 84

На форуме ЖКХ специалисты «РМПТС» обсудили с коллегами и жителями города инновационные методы работы

На форуме ЖКХ специалисты «РМПТС» обсудили с коллегами и жителями города инновационные методы работы

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 17 августа, в МКЦ ведущие предприятия ЖКХ обсудили эффективные способы сбережения ресурсов и повышения качества коммунальных услуг.

Директор МУП «РМПТС» Андрей Тихомиров назвал форум актуальным и подчеркнул, что предприятие нацелено на постоянное сокращение издержек и следит за сбережением воды, газа, тепла и электроэнергии.

Тихомиров отметил рост потребности в тепловой энергии, который составляет два процента в год. «В Рязани появляются новые дома, школы, детские сады. В таких условиях отношение к теплу должно быть бережное и рачительное», — сказал он.

По его словам, рост в потребности тепла задает вектор развития предприятию, который нацеливает на использование современных материалов, нового оборудования, а также средств учета энергоресурсов.

«Мы контролируем теплопотребление и своевременно реагируем на отклонения в режимах работы. Также ведем работу по замене старого оборудования на центральных тепловых пунктах и котельных на современное и высокотехнологичное», — подчеркнул директор предприятия.

Он также отметил, что внедрение новых технологий и методов работы позволяет уменьшить потери тепла на 15-20 процентов и снизить сроки отключения горячей воды жителям города Рязани.

В ходе форума для посетителей были представлены стенды МУП «РМПТС». Специалисты предприятия тепловых сетей подробно рассказывали о специфике своей работы, познакомили рязанцев с современным оборудованием и ответили на интересующие их вопросы.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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