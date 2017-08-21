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8:56, 21 августа 2017 614
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Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны террористов ИГИЛ в Сирии

Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны террористов ИГИЛ в Сирии

Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) в районе сирийского Дейр-эз-Зора. В результате авиация ВКС ликвидировала более 200 боевиков, а также бронетехнику, танки и более 20 джипов с крупнокалиберным оружием и минометами, сообщил телеканал «Звезда».

Террористы направлялись на правый берег реки Ефрат, где они пытаются укрепить позиции для отражения наступления сирийских войск. В Минобороны РФ подчеркнули, что разгром боевиков в районе Дейр-эз-Зора станет стратегическим поражением террористов на территории САР.

Отметим, что гарнизон этого города сражается с террористами, находясь в окружении с 2014 года. Снабжение блокированным сирийским частям осуществляется с воздуха.


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