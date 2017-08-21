Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны террористов ИГИЛ в Сирии

Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) в районе сирийского Дейр-эз-Зора. В результате авиация ВКС ликвидировала более 200 боевиков, а также бронетехнику, танки и более 20 джипов с крупнокалиберным оружием и минометами, сообщил телеканал «
Террористы направлялись на правый берег реки Ефрат, где они пытаются укрепить позиции для отражения наступления сирийских войск. В Минобороны РФ подчеркнули, что разгром боевиков в районе Дейр-эз-Зора станет стратегическим поражением террористов на территории САР.
Отметим, что гарнизон этого города сражается с террористами, находясь в окружении с 2014 года. Снабжение блокированным сирийским частям осуществляется с воздуха.