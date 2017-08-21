«МегаФон» ускорил для рязанцев мобильный интернет до 300 Мбит/c. Компания запустила сеть сверхскоростной мобильной передачи данных по технологии LTE Advanced.
LTE Advanced — наиболее продвинутая версия 4G+ (LTE), позволяющая объединять несколько полос частот и использовать их для передачи данных на высоких скоростях. Так, загрузка фильма объемом 1,4 ГБ в LTE Advanced займет менее одной минуты, на «закачку» десяти песен уйдет чуть более десяти секунд, а видео в HD- и Full HD-качестве можно смотреть онлайн без каких-либо задержек звука и изображения.
Сейчас в Рязани работают несколько десятков базовых станций стандарта LTE Advanced. Их установили в местах с высокой деловой активностью и концентрацией интернет-трафика: в Советском, Железнодорожном, Московском и Октябрьском районах города.
«Активные интернет-пользователи, которые в повседневной жизни загружают и скачивают большие объемы информации в сети — основные потребители LTE Advanced. Количество таких пользователей растет с каждым годом, поэтому мы стремимся обеспечить их надежным и скоростным каналом мобильной передачи данных, — отметил директор Рязанского регионального отделения компании „МегаФон“ Сергей Медведев. — Стоит отметить, что спрос на высокие скорости есть и в бизнес-сегменте. Необходимость удаленной работы, оперативность доступа к информации, возможность развернуть полноценный мобильный офис в любой точке города — это то, что доступно нашим клиентам уже сегодня. Уверен, что пользователи LTE Advanced смогут почувствовать качество и комфорт этой технологии».
Чтобы воспользоваться сверхскоростным мобильным интернетом в сети LTE Advanced, нужно мобильное оборудование, поддерживающее эту технологию, с sim-картой оператора. В салонах и интернет-магазине «МегаФон» есть почти 400 моделей смартфонов, работающих в сети четвертого поколения.
Рязань стала третьим городом в Центральном филиале компании, после Нижнего Новгорода и Тулы, жителям которого стали доступны рекордные скорости мобильного интернета. Сеть LTE Advanced «МегаФон» запустили уже в 30 российских регионах.