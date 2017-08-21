Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:03, 21 августа 2017 181

«МегаФон» ускорил для рязанцев мобильный интернет до 300 Мбит/c

«МегаФон» ускорил для рязанцев мобильный интернет до 300 Мбит/c

«МегаФон» ускорил для рязанцев мобильный интернет до 300 Мбит/c. Компания запустила сеть сверхскоростной мобильной передачи данных по технологии LTE Advanced.

LTE Advanced — наиболее продвинутая версия 4G+ (LTE), позволяющая объединять несколько полос частот и использовать их для передачи данных на высоких скоростях. Так, загрузка фильма объемом 1,4 ГБ в LTE Advanced займет менее одной минуты, на «закачку» десяти песен уйдет чуть более десяти секунд, а видео в HD- и Full HD-качестве можно смотреть онлайн без каких-либо задержек звука и изображения.

Сейчас в Рязани работают несколько десятков базовых станций стандарта LTE Advanced. Их установили в местах с высокой деловой активностью и концентрацией интернет-трафика: в Советском, Железнодорожном, Московском и Октябрьском районах города.

«Активные интернет-пользователи, которые в повседневной жизни загружают и скачивают большие объемы информации в сети — основные потребители LTE Advanced. Количество таких пользователей растет с каждым годом, поэтому мы стремимся обеспечить их надежным и скоростным каналом мобильной передачи данных, — отметил директор Рязанского регионального отделения компании „МегаФон“ Сергей Медведев. — Стоит отметить, что спрос на высокие скорости есть и в бизнес-сегменте. Необходимость удаленной работы, оперативность доступа к информации, возможность развернуть полноценный мобильный офис в любой точке города — это то, что доступно нашим клиентам уже сегодня. Уверен, что пользователи LTE Advanced смогут почувствовать качество и комфорт этой технологии».

Чтобы воспользоваться сверхскоростным мобильным интернетом в сети LTE Advanced, нужно мобильное оборудование, поддерживающее эту технологию, с sim-картой оператора. В салонах и интернет-магазине «МегаФон» есть почти 400 моделей смартфонов, работающих в сети четвертого поколения.

Рязань стала третьим городом в Центральном филиале компании, после Нижнего Новгорода и Тулы, жителям которого стали доступны рекордные скорости мобильного интернета. Сеть LTE Advanced «МегаФон» запустили уже в 30 российских регионах.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:34, 21 августа 2017
В Испании утонул 15-летний россиянин
10:03, 21 августа 2017
«МегаФон» ускорил для рязанцев мобильный интернет до 300 Мбит/c
9:50, 21 августа 2017
Несуществующий дагестанский судья взыскал с Hyundai более 18 миллионов рублей
8:13, 21 августа 2017
О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 19-20 августа
20:50, 20 августа 2017
Пятилетний американец отправил в NASA рисунок ракеты и получил ответ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 34 390
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 33 143
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 24 251
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
11:16, 7 августа 2017 15 415
Ночью в Борковском карьере утонула девушка
19:27, 7 августа 2017 14 310
RZN.info публикует фото и видео из сгоревшей квартиры на Тимакова 1
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум