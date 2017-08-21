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12:35, 21 августа 2017 594
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Крупнейший аграрий региона предложил выпустить Андреева

Крупнейший аграрий региона предложил выпустить Андреева

Руководитель крупнейшего сельхозпредприятия Рязанской области Георгий Свид в суде дал лестную характеристику бывшему зампреду регионального правительства Дмитрию Андрееву, обвиняемому во взяточничестве. Агрария допросили как свидетеля в понедельник, 21 августа. «Я смотрю, что вы за решеткой — я бы, конечно, открыл ее сразу», — сказал он, отвечая на вопрос бывшего чиновника о том, опасен ли он, по мнению Свида, для общества. Эти же слова свидетель произнес перед началом заседания, приветствуя Андреева.

Бизнесмен заявил, что может оценить деятельность подсудимого в правительстве «только положительно»: «Все вопросы решались очень эффективно, без всяких проволочек. За все годы — а я очень долго работаю — это один из лучших руководителей. Это я говорю совершенно честно, совершенно откровенно».

Также Свид отметил, что бывший чиновник не проявлял высокомерия и мог запросто приехать в хозяйство, чтобы выяснить проблему на месте. По его мнению, если бы Андреев остался на посту, ситуация в рязанском АПК была бы лучше.

По вопросам прокурора свидетель сказал, что не обращал внимания на машину Андреева, никто в правительстве не просил его дать денег на предвыборную кампанию «Единой России» и не вымогал взяток.

Первого зампреда регионального правительства (ранее — министра сельского хозяйства) Дмитрия Андреева арестовали 6 октября 2015 года. По версии следствия, он бесплатно пользовался Toyota Land Cruiser гендиректора одного из сельхозпредприятий, а учредитель другого оплатил его сыну покупку квартиры. Суммарно эти две взятки оценили в 6,2 млн рублей. Кроме того, чиновника обвиняют в мошенническом хищении 500 тысяч у Геннадия Ноздрина — на тот момент замглавы минсельхоза: якобы он просил подчиненного собрать деньги на кампанию «Единой России», но присвоил их себе.


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