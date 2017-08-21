Глава Гидрометцентра рассказал о бабьем лете в московском регионе

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о перспективах наступления бабьего лета в московском регионе после аномально теплого августа, передает «
«Явным образом не существует прямой связи между очень жаркими четвертой-пятой пятидневкой августа и периодом теплой погоды в сентябре. Но по ансамблевым прогнозам, прощаться с летом пока не следует. И в следующем месяце возможны всплески тепла, которые мы ассоциируем с так называемым бабьим летом», — сказал Вильфанд.
По его словам, в московском регионе есть все условия для бабьего лета, но точные даты метеорологи назвать пока затрудняются.