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9:55, 21 августа 2017 378
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Глава Гидрометцентра рассказал о бабьем лете в московском регионе

Глава Гидрометцентра рассказал о бабьем лете в московском регионе

Фото: Pixabay.com

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о перспективах наступления бабьего лета в московском регионе после аномально теплого августа, передает «Интерфакс».

«Явным образом не существует прямой связи между очень жаркими четвертой-пятой пятидневкой августа и периодом теплой погоды в сентябре. Но по ансамблевым прогнозам, прощаться с летом пока не следует. И в следующем месяце возможны всплески тепла, которые мы ассоциируем с так называемым бабьим летом», — сказал Вильфанд.

По его словам, в московском регионе есть все условия для бабьего лета, но точные даты метеорологи назвать пока затрудняются.


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