ЦБ отозвал лицензию у банка «Северо-Восточный альянс»

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Северо-Восточный альянс» (АКБ «СВА»). Об этом в понедельник, 21 августа,
По величине активов на 1 августа кредитная организация занимала 250-е место в банковской системе России.
По данным ЦБ, бизнес-модель АКБ «СВА» ориентировалась на обслуживание интересов его собственников. Высокорискованное кредитование заемщиков, не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема «неработающих» активов.
Банк также систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от требований о формировании резервов на возможные потери. Отмечается, что ЦБ неоднократно применял в отношении АКБ «СВА» меры надзорного реагирования.