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9:07, 21 августа 2017 577
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Северо-Восточный альянс»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Северо-Восточный альянс»

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Северо-Восточный альянс» (АКБ «СВА»). Об этом в понедельник, 21 августа, сообщил сайт регулятора.

По величине активов на 1 августа кредитная организация занимала 250-е место в банковской системе России.

По данным ЦБ, бизнес-модель АКБ «СВА» ориентировалась на обслуживание интересов его собственников. Высокорискованное кредитование заемщиков, не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема «неработающих» активов.

Банк также систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от требований о формировании резервов на возможные потери. Отмечается, что ЦБ неоднократно применял в отношении АКБ «СВА» меры надзорного реагирования.


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3 дня назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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