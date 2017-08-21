Телеведущий Андрей Малахов объяснил причину ухода с Первого канала. В интервью порталу Woman’s Day он рассказал о «кризисе жанра абсолютно во всем».

По словам Малахова, перед 45-летием ему захотелось самостоятельно принимать решения, а прежде приходилось быть «человеком-солдатом, исполняющим приказы».

На решение покинуть «Первый канал» также повлиял переезд «Пусть говорят» из «Останкино» в новую студию. Как отметил Малахов, на канале «капля за каплей выжигали» все, что было ему дорого, и к чему он был привязан.

Телеведущий рассказал, что будет продюсером собственной передачи на канале «Россия-1». По его словам, канал предложил ему стать «человеком, который будет сам решать, что делать, как вести и какие темы освещать». Передача будет называться «Андрей Малахов. Прямой эфир». Как уточнил ведущий, это будет «тот же Малахов, к которому все привыкли, просто с большей свободой действий». Ранее сообщалось, что он перейдет на «Зенит-ТВ».

На портале StarHit Малахов опубликовал открытое письмо к Константину Эрнсту и тем, кто связан с производством шоу «Пусть говорят».

«Дорогой Константин Львович! 45 лет — важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и „Первому каналу“. Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе», — написал Малахов.

Он пожелал успехов Дмитрию Борисову, ставшему новым ведущим ток-шоу «Пусть говорят».

«Дима, на тебя вся надежда! На днях видел фрагменты „Пусть говорят“ с твоим участием. Уверен, у тебя все получится!» — напутствовал телеведущий.