В Тихом океане обнаружили затопленный в 1945 году крейсер «Индианаполис». Видео

В Тихом океане обнаружили обломки американского крейсера «Индианаполис», который в 1945 году затопила японская подлодка. Их нашли на глубине 5,4 тысячи метров, со ссылкой на телеканал CNN передает «
Обломки крейсера обнаружила группа из 13 гражданских исследователей под руководством соучредителя компании Microsoft Пола Аллена.
«Американский тяжелый крейсер „Индианаполис“ затонул 30 июля 1945 года. В день трагедии судно возвращалось после завершения последней секретной военной миссии — доставки компонентов атомной бомбы, сброшенной позже на Хиросиму. Крейсер затонул в течение 12 минут, команда не успела направить сигнал бедствия или воспользоваться спасательным оборудованием», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что из 1 196 моряков выжили только 316. Эта катастрофа стала самой массовой гибелью личного состава военно-морских сил США в результате одного затопления.