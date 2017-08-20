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21:11, 20 августа 2017 215
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В Тихом океане обнаружили затопленный в 1945 году крейсер «Индианаполис». Видео

В Тихом океане обнаружили затопленный в 1945 году крейсер «Индианаполис». Видео

В Тихом океане обнаружили обломки американского крейсера «Индианаполис», который в 1945 году затопила японская подлодка. Их нашли на глубине 5,4 тысячи метров, со ссылкой на телеканал CNN передает «РИА Новости».

Обломки крейсера обнаружила группа из 13 гражданских исследователей под руководством соучредителя компании Microsoft Пола Аллена.

«Американский тяжелый крейсер „Индианаполис“ затонул 30 июля 1945 года. В день трагедии судно возвращалось после завершения последней секретной военной миссии — доставки компонентов атомной бомбы, сброшенной позже на Хиросиму. Крейсер затонул в течение 12 минут, команда не успела направить сигнал бедствия или воспользоваться спасательным оборудованием», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что из 1 196 моряков выжили только 316. Эта катастрофа стала самой массовой гибелью личного состава военно-морских сил США в результате одного затопления.


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