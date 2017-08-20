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16:45, 20 августа 2017 508
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В Рыбном рабочие вместо дороги сделали парковочное место

В Рыбном рабочие вместо дороги сделали парковочное место

В Рыбном рабочие вместо дороги заасфальтировали одно парковочное место. Об этом 20 августа сообщила Лариса Шеримет в группе «Рязань» «ВКонтакте».

По словам женщины, асфальт укладывали вдоль домов №№1, 2, 9 и 10 по улице Юбилейной. В результате у дома №9 сделали стоянку, у дома №1 — дорогу (перед ним и за ним), у дома №10 также дорогу (но только перед ним).

Кроме того, рабочие сделали одно парковочное место у дома №16. «И делали на совесть, каток ездил, рабочие усердно трудились. На общую дорогу, которая вся в дырках, асфальта не хватило, зато для стоянки одной машины асфальт нашелся. Кто он, для кого рабочие делали парковочное место?» — подытожила Шеримет.


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