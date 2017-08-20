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15:53, 20 августа 2017 181
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В Михайловском районе надо развивать промышленность и сельское хозяйство — Любимов

В Михайловском районе надо развивать промышленность и сельское хозяйство — Любимов

В Михайловском районе надо развивать промышленность и сельское хозяйство. Об этом заявил врио губернатора Николай Любимов, подводя итоги рабочей поездки, состоявшейся 19 августа. «Для этого есть все возможности: площадки для размещения новых предприятий, земли, которые будут вводиться в сельхозоборот, хороший кадровый потенциал», — сказал глава региона.

Он также отметил, что в Михайловском районе нужно улучшать социальную инфраструктуру, качественно ремонтировать дороги. «Это задачи на ближайшее время», — подчеркнул Любимов.

Кроме того, в рамках рабочей поездки политик встретился с местными жителями, которые смогли задать интересующие их вопросы.


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