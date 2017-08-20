В Михайловском районе надо развивать промышленность и сельское хозяйство. Об этом заявил врио губернатора Николай Любимов, подводя итоги рабочей поездки, состоявшейся 19 августа. «Для этого есть все возможности: площадки для размещения новых предприятий, земли, которые будут вводиться в сельхозоборот, хороший кадровый потенциал», — сказал глава региона.
Он также отметил, что в Михайловском районе нужно улучшать социальную инфраструктуру, качественно ремонтировать дороги. «Это задачи на ближайшее время», — подчеркнул Любимов.
Кроме того, в рамках рабочей поездки политик встретился с местными жителями, которые смогли задать интересующие их вопросы.