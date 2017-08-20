В Хабаровске до смерти избили чемпиона мира по пауэрлифтингу. Видео

В Хабаровске до смерти избили чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 кг Андрея Драчева. Спортсмен скончался в реанимации, передает
Утром в одном из местных кафе к Драчеву подошел незнакомец и начал провоцировать спортсмена на драку. Тот предложил ему успокоиться, и решить проблему «по-трезвому», но это не остановило мужчину, завязалась драка. К ней присоединились дрзья нетрезвого мужчины.
С места происшествия Драчева увезли на «скорой», где он скончался в реанимации.
В полиции происшествие не прокомментировали.
Андрею Драчеву было 32 года. Родился 18 января 1985 года в Хабаровске. В ноябре 2011 года он стал серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу. В 2015 году был лучшим на Дальнем Востоке в абсолютной категории.
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