В Белгородской области расстреляли семью предпринимателей, занимавшихся строительным бизнесом. Тела трех человек обнаружили с огнестрельными ранениями в городе Валуйки Белгородской области, сообщила
От местной жительницы в пятницу, 18 августа, поступило сообщение в правоохранительные органы о том, что семья знакомых не выходит на связь и не появляется на работе. В доме, где жила семья обнаружили тела хозяев: 55-летних отца и матери и их 29-летнего сына.
Трупы направили для проведения судмедэкспертизы. Назначено 17 экспертиз, доправшиваются соседи и коллеги потерпевших. Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления, отметила пресс-служба.