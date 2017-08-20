Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:53, 20 августа 2017 222
 0    0

В Белгородской области расстреляли семью предпринимателей

В Белгородской области расстреляли семью предпринимателей

В Белгородской области расстреляли семью предпринимателей, занимавшихся строительным бизнесом. Тела трех человек обнаружили с огнестрельными ранениями в городе Валуйки Белгородской области, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

От местной жительницы в пятницу, 18 августа, поступило сообщение в правоохранительные органы о том, что семья знакомых не выходит на связь и не появляется на работе. В доме, где жила семья обнаружили тела хозяев: 55-летних отца и матери и их 29-летнего сына.

Трупы направили для проведения судмедэкспертизы. Назначено 17 экспертиз, доправшиваются соседи и коллеги потерпевших. Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления, отметила пресс-служба.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
10:53, 20 августа 2017
В Белгородской области расстреляли семью предпринимателей
10:18, 20 августа 2017
Из Рановы в Ряжском районе подняли легковушку
9:58, 20 августа 2017
Четверо пострадавших во время резни в Сургуте остались в тяжелом состоянии
9:07, 20 августа 2017
В Хабаровске до смерти избили чемпиона мира по пауэрлифтингу. Видео (18+)
8:27, 20 августа 2017
В поселке Южном сгорело строящееся здание частной гостиницы — МЧС
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 33 942
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 32 750
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 24 091
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
11:16, 7 августа 2017 15 091
Ночью в Борковском карьере утонула девушка
19:27, 7 августа 2017 13 979
RZN.info публикует фото и видео из сгоревшей квартиры на Тимакова 1
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум