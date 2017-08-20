Трехлетнего ребенка насмерть засыпало песком в Волгоградской области

В пятницу, 18 августа, в одном из населенных пунктов Старополтавского района Волгоградской области в песчаном овраге засыпало песком трехлетнего мальчика. Спустя несколько часов ребенок скончался в больнице от полученных повреждений, сообщила
По предварительным данным, накануне днем погибший вместе со своими несовершеннолетними сестрами, играл во дворе их частного дома. В это время мать детей находилась в доме вместе с младшим ребенком.
В вечернее время дети, не спросив разрешения у родителей, пошли играть к песчаному оврагу, который находится недалеко от их дома. Во время игры мальчик и его сестры залезли в выкопанное углубление, и в этот момент произошло обрушение верхней части насыпи. Девочки успели убежать, а их брат оказался под грудой песка. Школьницы поспешили за помощью к взрослым.
Ребенок пробыл под песком около получаса, прежде чем его откопал отец. Мальчика в полуживом состоянии доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, организована доследственная проверка.