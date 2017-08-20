Среднестатистический рязанец может, продав свою квартиру, купить 12 квадратных метров жилплощади в Москве. Такие данные опубликовал портал «
Эксперты сравнили среднюю стоимость жилья в регионах с расценками на столичный «квадрат» (включая Новую Москву). Рязань разделила 42-е место с 13 городами, среди которых Орел, Пенза, Астрахань, Челябинск, Томск, Улан-Удэ.
В рейтинг вошли 68 крупнейших городов России. Самой удачной окажется сделка для жителей Санкт-Петербурга (41 кв. м), Сочи (33), Севастополя и Хабаровска (по 23). Замкнули список Курган, Магнитогорск и Махачкала — по 9.
Средний результат по стране оказался выше рязанского — 16 кв.м.
Согласно данным портала, квартира в Рязани стоит в среднем 2,35 млн рублей.
«На самом деле наши расчеты довольно схематичны и в реальности комнату в Москве можно купить дешевле, так как ее „квадрат“ котируется ниже квартирного. Средняя цена комнаты, по данным портала, составляет 2,8 млн рублей, но ближе к окраинам мегаполиса или за МКАД цена снижается до 1,5 млн», — отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.