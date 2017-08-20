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8:39, 20 августа 2017 2 044
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Синоптики назвали дату окончания лета в России

Синоптики назвали дату окончания лета в России

По словам синоптиков, текущие выходные станут последними жаркими днями с сезоне. В середине следующей недели начнется понижение температуры воздуха в большинстве регионов, пишет «Российская газета».

В центральных областях Европейской территории сохранится жаркая погода. Днем в понедельник в центральном Черноземье будет +27, +34 градуса. Без осадков. Во вторник температура понизится до +23,+28 градусов.

С приближением атмосферного фронта в западных областях центрального региона могут пройти небольшие дожди. Во второй половине недели сохранится теплая погода до +22, +27 градусов, но уже с дождями.

В Московском регионе в начале недели будет тепло. По ночам ожидается до +20, +22 градусов, а днем в Москве +27,+29, по области до +32 градусов. Во вторник ожидаются кратковременные дожди. В среду воздух прогреется до +27 градусов. В четверг временами дождь, днем до +19, +24 градусов.

С 24 августа характер погоды начнет приближаться к климатической норме. В пятницу днем ожидается небольшой кратковременный дождь, ночью температура воздуха +8,+13 градусов, а днем +17, +22 градуса. Следующие выходные — 26 и 27 августа — будут умеренно теплыми: ночью температура +8, +13 градусов, а днем +17, +22 градуса.


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