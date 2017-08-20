Рязанских детей пригласили на лекцию о безопасности

В субботу, 26 августа, волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» проведут для рязанских детей и их родителей всероссийский День безопасности. Мероприятие состоится в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Премьер», сообщил Алексей Матвейчик.
На праздник пригласили юных рязанцев в возрасте от 6 до 12 лет.
В программе:
- знакомство с деятельностью поискового отряда;
- лекции о правилах поведения в различных местах, в том числе в лесу;
- инструктаж на случай, если ребенок потерялся;
- познавательный интерактив.
Начало в 12:00, вход свободный. Для участия необходимо предварительно заполнить