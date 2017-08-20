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15:32, 20 августа 2017 200
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Рязанских детей пригласили на лекцию о безопасности

Рязанских детей пригласили на лекцию о безопасности

В субботу, 26 августа, волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» проведут для рязанских детей и их родителей всероссийский День безопасности. Мероприятие состоится в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Премьер», сообщил Алексей Матвейчик.

На праздник пригласили юных рязанцев в возрасте от 6 до 12 лет.

В программе:

  • знакомство с деятельностью поискового отряда;
  • лекции о правилах поведения в различных местах, в том числе в лесу;
  • инструктаж на случай, если ребенок потерялся;
  • познавательный интерактив.

Начало в 12:00, вход свободный. Для участия необходимо предварительно заполнить анкету.


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