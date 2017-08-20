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15:00, 20 августа 2017 256
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Рязанка получила на «Тавриде» 200 тысяч рублей на проект издания книги о театре для детей

Рязанка получила на «Тавриде» 200 тысяч рублей на проект издания книги о театре для детей

Рязанка Ирина Кошевая-Круглова получила на «Тавриде» грант в 200 тысяч рублей на проект издания книги о театре для детей. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского молодежного образовательного форума.

Рязанка участвовала в пятой смене — «Молодые режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, мультипликаторы». Кошевая-Круглова представила проект издания книги «Про театр — детям», которая позволит приобщиться к искусству даже тем, кто не имеет возможность посещать театральную студию, так как в издании есть вся необходимая информация для самостоятельной работы.

«В книге рассказано о театральных профессиях, терминах, видах театров. Главная особенность издания — ее пятая глава, в которой содержится руководство к действию: упражнения по актерскому мастерству, инструкция по изготовлению собственного домашнего театра и перчаточных кукол, тест для проверки полученных теоретических знаний. Идеи иллюстраций и подбор тем для книги создавались автором совместно с детьми — студийцами театрального кружка «Звездочка», базирующегося в Муниципальном Культурном Центре Рязани. Бесплатное распространение тиража будет проходить в форме театрализованных презентаций, творческих лабораторий и мастер-классов в школах, театральных студиях, библиотеках, детских домах и интернатах. Иллюстратор — выпускник Рязанского художественного училища, дизайнер Александр Соломенников. Возрастная категория: 6+", — поделилась рязанка.

Ирина Кошевая-Круглова — выпускница рязанского филиала МГИК, режиссер-педагог детской театральной студии.

Фото из группы «Тавриды» «ВКонтакте» и со страницы Ирины Кошевой


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