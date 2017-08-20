Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:02, 20 августа 2017 122
 0    0

Рязанцы стали меньше нарушать правила безопасности на воде — МЧС

Рязанцы стали меньше нарушать правила безопасности на воде — МЧС

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

По данным госинспекции по маломерным судам регионального ГУ МЧС, рязанские судовладельцы стали меньше нарушать правила безопасности на воде.

«Основная наша задача заключаются в выявлении и пресечении нарушений, допускаемых владельцами лодок при их использовании. Нарушители есть, они никуда не денутся, но с каждым годом их становится все меньше», — отметили в пресс-службе.

За выходные, 19-20 августа, в Рязанской области провели 14 патрулирований на водных объектах. Для этого каждый день использовали 6 единиц техники и 12 человек, в том числе инспекторов ГИМС, спасателей и полицейских.

«С нарушителями провели профилактические беседы, их привлекли к административной ответственности», — говорится в сообщении.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:02, 20 августа 2017
Рязанцы стали меньше нарушать правила безопасности на воде — МЧС
15:32, 20 августа 2017
Рязанских детей пригласили на лекцию о безопасности
15:00, 20 августа 2017
Рязанка получила на «Тавриде» 200 тысяч рублей на проект издания книги о театре для детей
13:29, 20 августа 2017
В Москве госпитализировали 36 туристов из Италии после обеда в столичном ресторане 1
9:33, 20 августа 2017
Андрей Малахов перейдет на «Зенит-ТВ» — соцсети
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 33 999
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 32 815
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 24 189
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
11:16, 7 августа 2017 15 174
Ночью в Борковском карьере утонула девушка
19:27, 7 августа 2017 14 053
RZN.info публикует фото и видео из сгоревшей квартиры на Тимакова 1
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум