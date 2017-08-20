По данным госинспекции по маломерным судам регионального ГУ МЧС, рязанские судовладельцы стали меньше нарушать правила безопасности на воде.
«Основная наша задача заключаются в выявлении и пресечении нарушений, допускаемых владельцами лодок при их использовании. Нарушители есть, они никуда не денутся, но с каждым годом их становится все меньше», — отметили в
За выходные, 19-20 августа, в Рязанской области провели 14 патрулирований на водных объектах. Для этого каждый день использовали 6 единиц техники и 12 человек, в том числе инспекторов ГИМС, спасателей и полицейских.
«С нарушителями провели профилактические беседы, их привлекли к административной ответственности», — говорится в сообщении.