Шведский кинорежиссер фильмов ужаса Дэвид Сандберг хранит в своем доме демоническую куклу. Своеобразный сувенир остался со съемок «Проклятья Аннабель: Зарождение зла» и теперь обитает в спальне для гостей, со ссылкой на USA Today передает
Отмечается, что всего для съемок было сделано три куклы: первая для сцен, предвещающих вселение демона, вторая была именно той, что чаще всего появлялась в кадре, а третья использовалась для сцен, когда куклу надо было кидать в стену или в колодец. Именно последнюю и хранит сейчас у себя Сандберг.
«По словам режиссера, гости не хотят находиться рядом с куклой и просят его убрать ее из комнаты», — говорится в сообщении.
Премьера фильма «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» в России состоялась 10 августа 2017 года.