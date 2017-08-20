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21:48, 20 августа 2017 351
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Режиссер фильма «Проклятие Аннабель» хранит дома демоническую куклу — СМИ

Режиссер фильма «Проклятие Аннабель» хранит дома демоническую куклу — СМИ

Шведский кинорежиссер фильмов ужаса Дэвид Сандберг хранит в своем доме демоническую куклу. Своеобразный сувенир остался со съемок «Проклятья Аннабель: Зарождение зла» и теперь обитает в спальне для гостей, со ссылкой на USA Today передает Life.

Отмечается, что всего для съемок было сделано три куклы: первая для сцен, предвещающих вселение демона, вторая была именно той, что чаще всего появлялась в кадре, а третья использовалась для сцен, когда куклу надо было кидать в стену или в колодец. Именно последнюю и хранит сейчас у себя Сандберг.

«По словам режиссера, гости не хотят находиться рядом с куклой и просят его убрать ее из комнаты», — говорится в сообщении.

Премьера фильма «Проклятие Аннабель: Зарождение зла» в России состоялась 10 августа 2017 года.


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