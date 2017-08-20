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14:27, 20 августа 2017 131
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Путин и Медведев поздравили Андрея Кончаловского с 80-летием

Путин и Медведев поздравили Андрея Кончаловского с 80-летием

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Андрея Кончаловского с 80-летним юбилеем. В воскресенье, 20 августа, соответствующие сообщения появились на сайтах президента и правительства России.

«Человек бесконечно талантливый и увлеченный, вы блестяще реализовали свой творческий потенциал, достигли подлинных вершин мастерства. Ваши режиссерские, сценарные работы, отличающиеся тонким психологизмом и необычайно острым ощущением эпохи, всегда становятся большим событием в мировом искусстве», — отмечается в поздравлении Путина.

«Абсолютное владение этим искусством, способность экспериментировать и при этом сохранять свой уникальный авторский почерк помогают вам более полувека с успехом работать в самых разных жанрах и формах, писать книги и сценарии, создавать уникальные исторические ленты и музыкальные мелодрамы, документальные циклы, оригинальные театральные и оперные постановки. Ваши работы разные, как сама жизнь. Они всегда становятся заметным событием в культуре. Они заставляют миллионы зрителей не только переживать вместе с вашими героями, но и размышлять», — подчеркнул Медведев в своем поздравлении.

Андрей Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве в семье писателя и поэта Сергея Михалкова и писательницы Натальи Кончаловской. Всего на счету Кончаловского более 20 картин, среди которых «Романс о влюбленных», «История Аси Клячиной», «Дворянское гнездо», «Курочка Ряба», «Дядя Ваня», «Поезд-беглец», «Танго и Кэш», «Возлюбленные Марии», «Дом дураков», «Одиссей», «Глянец» и «Щелкунчик». Фильмы, снятые Кончаловским, неоднократно отмечались различными премиями и наградами. Во многих его последних театральных и кинопроектах главную роль играет супруга Кончаловского — актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, творческую династию Михалковых-Кончаловских продолжает его сын — режиссер Егор Кончаловский.

Фото с сайта Андрея Кончаловского


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