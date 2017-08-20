Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:17, 20 августа 2017 78
 0    0

Николай Любимов посетил ветерана Великой Отечественной войны

Николай Любимов посетил ветерана Великой Отечественной войны

В субботу, 19 августа, в рамках поездки в Михайловский район врио губернатора Николай Любимов посетил ветерана Великой Отечественной войны Илью Дурненкова. В августе ему исполнилось 94 года, сообщила пресс-служба областного правительства.

Ветеран имеет многочисленные награды за боевые заслуги: награжден орденом «Отечественной войны I степени», медалью «За оборону Кавказа», медалью «За победу над Германией», медалью «За боевые заслуги». За чашкой чая Дурненков поделился с главоей региона воспоминаниями о военных годах.

«После демобилизации с декабря 1943 года он работал в колхозе трактористом. Трудовой стаж составил более 40 лет. С 1978 года ушел на пенсию, но продолжил активно заниматься общественной деятельностью. На протяжении многих лет он является членом районного общества ветеранов войны и труда, участником мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. Воспитал двух сыновей и пять дочерей, 8 внуков, 12 правнуков», — говорится в сообщении.

«У Вас славная биография. Вы выстояли в кровопролитной войне, поднимали нашу страну из руин в сложнейшие послевоенные годы, вырастили достойное поколение детей, нашли в себе силы заниматься общественной работой. Ваш вклад в развитие района и региона неоценим, а ваш жизненный путь должен стать примером для молодого поколения», — поблагодарил ветерана Любимов.

Политик также наградил Дурненкова знаком «В память 80-летия Рязанской области».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
16:17, 20 августа 2017
Николай Любимов посетил ветерана Великой Отечественной войны
15:53, 20 августа 2017
В Михайловском районе надо развивать промышленность и сельское хозяйство — Любимов
15:37, 18 августа 2017
Рязанским избирателям без регистрации предложили четыре участка для голосования
14:37, 18 августа 2017
В Госдуме решили не уравнивать буквы «е» и «ё» в документах
20:31, 16 августа 2017
Рязань выполнит все решения антитеррористического комитета — Любимов 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

Крупнейшая в России нефтяная компания работает прежде всего в интересах государства.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 33 999
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 32 815
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 24 189
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
11:16, 7 августа 2017 15 174
Ночью в Борковском карьере утонула девушка
19:27, 7 августа 2017 14 053
RZN.info публикует фото и видео из сгоревшей квартиры на Тимакова 1
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум