В субботу, 19 августа, в рамках поездки в Михайловский район врио губернатора Николай Любимов посетил ветерана Великой Отечественной войны Илью Дурненкова. В августе ему исполнилось 94 года, сообщила пресс-служба областного правительства.
Ветеран имеет многочисленные награды за боевые заслуги: награжден орденом «Отечественной войны I степени», медалью «За оборону Кавказа», медалью «За победу над Германией», медалью «За боевые заслуги». За чашкой чая Дурненков поделился с главоей региона воспоминаниями о военных годах.
«После демобилизации с декабря 1943 года он работал в колхозе трактористом. Трудовой стаж составил более 40 лет. С 1978 года ушел на пенсию, но продолжил активно заниматься общественной деятельностью. На протяжении многих лет он является членом районного общества ветеранов войны и труда, участником мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. Воспитал двух сыновей и пять дочерей, 8 внуков, 12 правнуков», — говорится в сообщении.
«У Вас славная биография. Вы выстояли в кровопролитной войне, поднимали нашу страну из руин в сложнейшие послевоенные годы, вырастили достойное поколение детей, нашли в себе силы заниматься общественной работой. Ваш вклад в развитие района и региона неоценим, а ваш жизненный путь должен стать примером для молодого поколения», — поблагодарил ветерана Любимов.
Политик также наградил Дурненкова знаком «В память 80-летия Рязанской области».