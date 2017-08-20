Эксперты назвали самые полезные мобильные приложения для детей

Эксперты назвали самые полезные мобильные приложения. Список опубликовало информационное агентство «
Первой программой в нем стала «Колыбельная для ребенка». В ней можно настроить уровень шума, при превышении которого заиграет мелодия, или включить заставку-ночник.
Также эксперты обратили внимание на «LEGO DUPLO Food». Программа позволяет ребенку почувствовать себя взрослым и стать настоящим управляющим магазина, в котором продаются сладости и сэндвичи.
Еще одно приложение в русской озвучке получило название «Спокойной ночи». Это не игра, а скорее интерактивная и простая сказка на ночь: ребенку нужно выключить свет и по очереди уложить всех животных спать.
В игре «Sago Mini Мастерская» дети должны будут самостоятельно сшить кукол для театра, а программа «Kids Doodle» представляет собой аналог компьютерной программы Paint, однако она более заточена под детей. В ней можно не только делать различные картинки, но и рисовать при помощи тачпада.
Российская разработка «ДубДом» позволит ребенку не только узнать о животных и растениях, которые встречают в природе, но и запомнить, какие звуки они издают и как они называются.
Для более взрослых детей подойдет программа «ChoreMonster», позволяющая превратить домашние обязанности в увлекательную игру.