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19:14, 20 августа 2017 327
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Эксперты назвали самые полезные мобильные приложения для детей

Эксперты назвали самые полезные мобильные приложения для детей

Эксперты назвали самые полезные мобильные приложения. Список опубликовало информационное агентство «Актуальные новости».

Первой программой в нем стала «Колыбельная для ребенка». В ней можно настроить уровень шума, при превышении которого заиграет мелодия, или включить заставку-ночник.

Также эксперты обратили внимание на «LEGO DUPLO Food». Программа позволяет ребенку почувствовать себя взрослым и стать настоящим управляющим магазина, в котором продаются сладости и сэндвичи.

Еще одно приложение в русской озвучке получило название «Спокойной ночи». Это не игра, а скорее интерактивная и простая сказка на ночь: ребенку нужно выключить свет и по очереди уложить всех животных спать.

В игре «Sago Mini Мастерская» дети должны будут самостоятельно сшить кукол для театра, а программа «Kids Doodle» представляет собой аналог компьютерной программы Paint, однако она более заточена под детей. В ней можно не только делать различные картинки, но и рисовать при помощи тачпада.

Российская разработка «ДубДом» позволит ребенку не только узнать о животных и растениях, которые встречают в природе, но и запомнить, какие звуки они издают и как они называются.

Для более взрослых детей подойдет программа «ChoreMonster», позволяющая превратить домашние обязанности в увлекательную игру.


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3 дня назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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