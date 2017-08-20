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18:31, 20 августа 2017 551
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Движение по трассе М-6 в Рязанской области сделают безопаснее через две недели

Движение по трассе М-6 в Рязанской области сделают безопаснее через две недели

Движение по трассе М-6 в Рязанской области планируют сделать безопаснее через две недели. 15 августа проблему роста количества ДТП и тяжесть их последствий зампредседателя областного правительства Андрей Савичев обсудил с начальником ФКУ Упрдор «Москва — Волгоград» Юрием Сорокиным.

«Мы проанализировали ситуацию и выявили две основные проблемы — превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. Меры для предотвращения этих ситуаций принимать надо срочно», — заявил Сорокин.

Противоположные потоки движения решили разделить делиниаторами — специальными гнущимися столбиками из полиуретана, которые устойчивы к наезду. Управление автомагистрали также взяло на себя работы по нанесению на асфальт шумовых полос и инновационной горизонтальной разметки в виде запрещающих и предупреждающих дорожных знаков. На ограничение скорости также должны сработать передвижные рубежи контроля скоростного режима.

«На август приходится самый пик интенсивности движения. Мы должны максимально быстро и качественно сформировать условия, которые позволят не допускать ДТП», — подытожил Сорокин.

Савичев, в свою очередь, заверил руководство трассы в максимальном содействии проведению дорожных работ со стороны Рязанской области.


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