Автор проекта о переносе столицы России вызвал Собянина на дебаты

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, который ранее
«Пока он [Сергей Собянин] не откликнулся, но я и не жду каких-то скоропалительных решений. Проблема настолько важна, что нужно хорошо к ней подготовиться, поэтому вряд ли надо суетиться и торопиться. Я с огромным уважением отношусь к Сергею Семеновичу, и эта дискуссия, независимо от ее результата, даст огромную пользу стране. В этом и есть смысл и дебатов, и моего предложения», — отметил Крупнов.
Напомним, демограф направил президенту проект «Доктрина размосквичивания». Он считает, что Москва «гиперцентрализована» и нуждается в разгрузке.