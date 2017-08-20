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19:50, 20 августа 2017 157
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Автор проекта о переносе столицы России вызвал Собянина на дебаты

Автор проекта о переносе столицы России вызвал Собянина на дебаты

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, который ранее предложил перенести столицу России за Урал, вызвал на дебаты Сергея Собянина. Столичный градоначальник пока не ответил Крупнову, передает «РИА Новости».

«Пока он [Сергей Собянин] не откликнулся, но я и не жду каких-то скоропалительных решений. Проблема настолько важна, что нужно хорошо к ней подготовиться, поэтому вряд ли надо суетиться и торопиться. Я с огромным уважением отношусь к Сергею Семеновичу, и эта дискуссия, независимо от ее результата, даст огромную пользу стране. В этом и есть смысл и дебатов, и моего предложения», — отметил Крупнов.

Напомним, демограф направил президенту проект «Доктрина размосквичивания». Он считает, что Москва «гиперцентрализована» и нуждается в разгрузке.


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История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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