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9:33, 20 августа 2017 281
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Андрей Малахов перейдет на «Зенит-ТВ» — соцсети

Андрей Малахов перейдет на «Зенит-ТВ» — соцсети

Андрей Малахов перейдет на «Зенит-ТВ». Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.

«Трансфер года! Спасибо @zenit_spb за доверие, моему агенту @tina_kandelaki за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа! P. S. Под каким номером я на поле — ответ на второй фотографии», — написал Малахов.

В свою очередь на официальной странице ФК появилась запись, подтверждающая переход телеведущего на «Зенит-ТВ».

Как сообщает «РЕН-ТВ», Малахов будет вести программу о футболе.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Малахов написал заявление об уходе с Первого канала. До этого сообщалось, что телеведущий уйдет с Первого канала и переходит на ВГТРК.

Также в СМИ появилась информация о том, что Первый канал определился с новым ведущим ток-шоу «Пусть говорят». Позже в эфир вышел новый выпуск программы с Дмитрием Борисовым.

Фото со страницы Малаховы в Instagram


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