Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с Национальной палатой моды разрабатывает «дорожную карту" рынка одежды, обуви и аксессуаров — FashionNet. Об этом со ссылкой на президента Национальной палаты моды Александра Шумского и представителя АСИ передает
«Сейчас рынок одежды в мире трансформируется и выходит на новый уровень, и «у России есть шанс встроиться в этот процесс», считает Шумский», — говорится в сообщении.
Согласно концепции «дорожной карты», перспективными сегментами на этом рынке могут стать «умная» одежда, в которую встраиваются гаджеты, персонифицированное создание продукции или продажа виртуального дизайна, который потребитель сможет использовать для 3D-печати.
«Дорожная карта» не предполагает поддержки существующих предприятий легкой промышленности со стороны государства, подчеркнул Шумский. Отмечается, что инициаторы FashionNet хотят привлечь внимание к развитию новых рынков вместо «субсидирования устаревших производств».