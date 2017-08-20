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21:31, 20 августа 2017 234
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Агентство стратегических инициатив займется развитием российской моды — СМИ

Агентство стратегических инициатив займется развитием российской моды — СМИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе с Национальной палатой моды разрабатывает «дорожную карту"​ рынка одежды, обуви и аксессуаров — FashionNet. Об этом со ссылкой на президента Национальной палаты моды Александра Шумского и представителя АСИ передает РБК.

«Сейчас рынок одежды в мире трансформируется и выходит на новый уровень, и «у России есть шанс встроиться в этот процесс», считает Шумский», — говорится в сообщении.

Согласно концепции «дорожной карты», перспективными сегментами на этом рынке могут стать «умная» одежда, в которую встраиваются гаджеты, персонифицированное создание продукции или продажа виртуального дизайна, который потребитель сможет использовать для 3D-печати.

«Дорожная карта» не предполагает поддержки существующих предприятий легкой промышленности со стороны государства, подчеркнул Шумский. Отмечается, что инициаторы FashionNet хотят привлечь внимание к развитию новых рынков вместо «субсидирования устаревших производств».


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3 дня назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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