Возле Елатьмы перевернулся автомобиль. Об этом сообщила
ДТП произошло в субботу, 19 августа. О нем сообщили спасателям в 10:10. На происшествии пострадал человек.
На ликвидацию последствий выезжали трое спасателей и один пожарный автомобиль.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Возле Елатьмы перевернулся автомобиль. Об этом сообщила
ДТП произошло в субботу, 19 августа. О нем сообщили спасателям в 10:10. На происшествии пострадал человек.
На ликвидацию последствий выезжали трое спасателей и один пожарный автомобиль.
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