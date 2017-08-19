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13:57, 19 августа 2017 344
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Волонтеры присоединились к поискам 23-летней рязанки

Волонтеры присоединились к поискам 23-летней рязанки

Волонтеры присоединились к поискам 23-летней рязанки в субботу, 19 августа. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

О пропаже Анастасии Мишкиной ее мать заявила в полицию Спасска-Рязанского в среду, 16 августа. По ее словам, местонахождение девушки неизвестно с 14 августа.

Как сообщили подруги Анастасии, девушка отправилась в рязанскую больницу. Добравшись, позвонила близким, после чего не выходила на связь. Дома у девушки остался годовалый ребенок.

Приметы: рост 165-167 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глава.

Была одета в белые джинсы, синюю рубашку в красную клетку и белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о нахождении девушки, просят звонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.


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