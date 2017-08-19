Волонтеры присоединились к поискам 23-летней рязанки в субботу, 19 августа. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
О пропаже Анастасии Мишкиной ее мать
Как сообщили подруги Анастасии, девушка отправилась в рязанскую больницу. Добравшись, позвонила близким, после чего не выходила на связь. Дома у девушки
Приметы: рост 165-167 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глава.
Была одета в белые джинсы, синюю рубашку в красную клетку и белые кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о нахождении девушки, просят звонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.