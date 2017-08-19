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16:31, 19 августа 2017 254
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В Москве простились с Верой Глаголевой

В Москве простились с Верой Глаголевой

В Москве простились с Верой Глаголевой. Траурная церемония прошла в Доме кино, передает «Вести.ру».

Проститься с актрисой пришли сотни людей, среди которых Иосиф Кобзон, Вера Васильева, Татьяна Друбич, Лариса Лужина, Валентина Теличкина, Станислав Говорухин, Алексей Учитель, Ренат Давлетьяров, Валерий Гаркалин, Александр Балуев, Юлий Гусман и другие.

«Вера олицетворяла яркую творческую личность, очень лиричную», — отметил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Многие признались, что для них смерть артистки была ударом.

Продюсер Наталья Иванова рассказала о том, что свой последний фильм Вера Глаголева сделала на 90 процентов, но не завершила. Совсем недавно они обсуждали предстоящую киноэкспедицию в Казахстан.

«Я даже не могла представить, какой стойкостью обладала Вера. Она так срежиссировала свой уход, для всех это было полной неожиданностью «, — сказала продюсер.

По ее словам, последнюю картину Глаголевой постараются завершить.

Напомним, Вера Глаголева умерла 16 августа на 62-м году жизни.


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