В Москве простились с Верой Глаголевой. Траурная церемония прошла в Доме кино, передает «
Проститься с актрисой пришли сотни людей, среди которых Иосиф Кобзон, Вера Васильева, Татьяна Друбич, Лариса Лужина, Валентина Теличкина, Станислав Говорухин, Алексей Учитель, Ренат Давлетьяров, Валерий Гаркалин, Александр Балуев, Юлий Гусман и другие.
«Вера олицетворяла яркую творческую личность, очень лиричную», — отметил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Многие признались, что для них смерть артистки была ударом.
Продюсер Наталья Иванова рассказала о том, что свой последний фильм Вера Глаголева сделала на 90 процентов, но не завершила. Совсем недавно они обсуждали предстоящую киноэкспедицию в Казахстан.
«Я даже не могла представить, какой стойкостью обладала Вера. Она так срежиссировала свой уход, для всех это было полной неожиданностью «, — сказала продюсер.
По ее словам, последнюю картину Глаголевой постараются завершить.
Напомним, Вера Глаголева