В Крыму спасатели эвакуировали 76 человек из-за паводков. Среди них 23 ребенка, передает
Люди пострадали при сходе грязевого потока и подтопления жилых домов в Судаке. Их разместили в местном туристско-оздоровительном комплексе
Кроме того, на 18-м км трассы Грушевка — Судак возле села Дачное произошел «сильный сход водно-грязевого потока» на проезжую часть. Из-за этого за пределами дороги оказались около 15 машин. «Автомобили, стоящие в заторе были частично затоплены и выведены из строя в результате гидроудара», — рассказали в МЧС.
Спасатели начали откачивать воду из жилых домов. В Судаке оказались подтопленными 41 дом, в которых проживают в общей сложности 201 человек, включая 38 детей.