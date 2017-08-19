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9:53, 19 августа 2017 258
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В Крыму спасатели эвакуировали 76 человек из-за паводков

В Крыму спасатели эвакуировали 76 человек из-за паводков

Фото: Pixabay.com

В Крыму спасатели эвакуировали 76 человек из-за паводков. Среди них 23 ребенка, передает РБК.

Люди пострадали при сходе грязевого потока и подтопления жилых домов в Судаке. Их разместили в местном туристско-оздоровительном комплексе

Кроме того, на 18-м км трассы Грушевка — Судак возле села Дачное произошел «сильный сход водно-грязевого потока» на проезжую часть. Из-за этого за пределами дороги оказались около 15 машин. «Автомобили, стоящие в заторе были частично затоплены и выведены из строя в результате гидроудара», — рассказали в МЧС.

Спасатели начали откачивать воду из жилых домов. В Судаке оказались подтопленными 41 дом, в которых проживают в общей сложности 201 человек, включая 38 детей.


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1 день назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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