В Касимовском районе из Оки подняли тело женщины

В Касимовском районе подняли тело женщины из Оки. Об этом сообщила
Труп обнаружили в субботу, 19 августа, в 15:35 в месте, не оборудованном для купания.
Всего к работам привлекались одна единица техники, семь спасателей.
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В Касимовском районе подняли тело женщины из Оки. Об этом сообщила
Труп обнаружили в субботу, 19 августа, в 15:35 в месте, не оборудованном для купания.
Всего к работам привлекались одна единица техники, семь спасателей.
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Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?