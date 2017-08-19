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16:06, 19 августа 2017 761
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В Касимовском районе из Оки подняли тело женщины

В Касимовском районе из Оки подняли тело женщины

В Касимовском районе подняли тело женщины из Оки. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Труп обнаружили в субботу, 19 августа, в 15:35 в месте, не оборудованном для купания.

Всего к работам привлекались одна единица техники, семь спасателей.


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2 дня назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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