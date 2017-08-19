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19:21, 19 августа 2017 791
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В Дягилеве отметили 105-ую годовщину ВВС. Фото

В Дягилеве отметили 105-ую годовщину ВВС. Фото

В субботу, 19 августа, на аэродроме в Дягилево прошел авиационный праздник, посвященный 105-й годовщине Военно-воздушных сил и Воздушного флота России. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии участвовали военнослужащие 43 Центра боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала) дальней авиации, 203-го отдельного гвардейского Орловского авиационного полка самолетов-заправщиков, члены правительства региона, депутаты Рязанской областной и городской думы, представители администрации города Рязани, духовенства, общественности.

После построения военнослужащих начальник 43 Центра боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации Николай Варпахович поздравил всех с праздником.

«История Военно-воздушных сил России — это творческий и упорный труд, великие открытия и подвиги, совершенные во славу Отечества», — сказал Николай Варпахович.

Николай Любимов также поприветствовал участников и гостей мероприятия.

«Сегодня вы, продолжая славные традиции наших отцов и дедов, защитивших в небе нашу Родину в Великой Отечественной войне, выполняете сложнейшие, в том числе боевые, задачи», — отметил глава региона.

Особо отличившимся военнослужащим были вручены памятные знаки губернатора Рязанской области «За усердие» и «Благодарность от земли Рязанской», почетные грамоты и благодарности за большой вклад в освоение авиационной техники, повышение боевой готовности, подготовку летных и наземных кадров, а также в связи с Днем Военно-воздушных сил.

Для гостей работала выставка действующей авиационной и наземной техники. Все желающие также смогли бесплатно познакомиться с экспозицией Музея истории дальней авиации.


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