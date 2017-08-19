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21:48, 19 августа 2017 164
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Советник главы Минздрава России погиб в результате несчастного случая

Советник главы Минздрава России погиб в результате несчастного случая

Советник главы Минздрава России Игорь Ланской погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что он погиб в пятницу, 18 августа.

«Коллектив Министерства и лично Министр Вероника Скворцова искренне соболезнуют родным и близким Игоря Львовича Ланского. Для нас для всех эта утрата невосполнима», — написали в сообщении.

Ланской начал работу в медиа-отрасли в 1997 году. До прихода в Министерство он работал в ряде ведущих информационных и аналитических агентств.

Фото с сайта Минздрава России


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