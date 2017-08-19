Советник главы Минздрава России погиб в результате несчастного случая

Советник главы Минздрава России Игорь Ланской погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщается на
Отмечается, что он погиб в пятницу, 18 августа.
«Коллектив Министерства и лично Министр Вероника Скворцова искренне соболезнуют родным и близким Игоря Львовича Ланского. Для нас для всех эта утрата невосполнима», — написали в сообщении.
Ланской начал работу в медиа-отрасли в 1997 году. До прихода в Министерство он работал в ряде ведущих информационных и аналитических агентств.
Фото с сайта Минздрава России