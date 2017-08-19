Скончался первый главком ВВС России

Скончался первый главнокомандующий Военно-Воздушных сил России Петр Дейнекин, занимавший этот пост с 1992 по 1998 год. Он умер у себя дома, передает «
Полковник Николай Дерябин, представитель клуба военачальников, вице-президентом которого был Дейнекин, сообщил, что экс-главкома ВВС планируется похоронить на кладбище военно-мемориального комплекса в Мытищах.
Окончательного решения о похоронах еще нет.
Также Дерябин отметил, что накануне Дейнекин участвовал в торжественном собрании, посвященном Дню Воздушного флота, неделю назад он пилотировал военно-транспортный самолет «Дуглас» во время военно-воздушного парада в Кубинке.
Петр Дейнекин родился в 1937 году под Ростовом. Поступил на службу в Военно-воздушных силах в 1955 году. С 31 августа 1991 года стал главнокомандующим ВВС — заместителем министра обороны СССР. С февраля 1992 года — Главнокомандующий ВВС Объединенных ВС СНГ, а с сентября того же года — ВВС России. Позже возглавлял Управление президента по вопросам казачества.
Заслуженный военный летчик СССР, Герой России, доктор военных наук, профессор.
Налет генерала составил более пяти тысяч часов. Бывший главком ВВС и командующий Дальней авиацией освоил более десятка самолетов. Двенадцатого августа на авиационном фестивале «Форсаж» в подмосковном парке Патриот 79-летний Дейнекин выполнил пилотаж на военно-транспортном самолете Douglas DC-3, легенде Второй мировой войны.