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12:56, 19 августа 2017 110
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Рязанца осудили на 12 лет за кражи и организацию наркопритона

Рязанца осудили на 12 лет за кражи и организацию наркопритона

Фото: Pixabay.com

Рязанца осудили на 12 лет за кражи и организацию наркопритона. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского райна.

С сентября 2016 года по январь 2017 года мужчина-наркоман создал в своей квартире наркопритон. Также он поставлял туда вещества. Полиция пресекла эту деятельность в январе.

В течение трех следующих месяцев мужчина совершил шесть краж из припаркованных автомобилей.

Рязанец признал вину. Суд присоединил ранее неотбытое наказание и назначил ему 12,5 лет лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей.


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