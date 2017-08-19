Рязанца осудили на 12 лет за кражи и организацию наркопритона. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского райна.
С сентября 2016 года по январь 2017 года мужчина-наркоман создал в своей квартире наркопритон. Также он поставлял туда вещества. Полиция пресекла эту деятельность в январе.
В течение трех следующих месяцев мужчина совершил шесть краж из припаркованных автомобилей.
Рязанец признал вину. Суд присоединил ранее неотбытое наказание и назначил ему 12,5 лет лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей.