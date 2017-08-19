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10:15, 19 августа 2017 473
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Рязанца лишили «прав» на два года за повторную пьяную езду

Рязанца лишили «прав» на два года за повторную пьяную езду

Фото: Pixabay.com

Рязанцу лишили водительских прав на два года за повторную пьяную езду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.

Утром 22 мая 44-летний житель Полян в состоянии опьянения проехал от дома до Московского шосее, где возле дома №120 его остановили автоинспекторы.

Во вторник, 15 августа, мировой судья признал нарушителя виновным по статье 264.1 УК РФ. Ему назначили 240 часов обязательных работ и лишили возможности управлять механическими транспортными средствами в течение двух лет.


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1 день назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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