Рязанца лишили «прав» на два года за повторную пьяную езду

Рязанцу лишили водительских прав на два года за повторную пьяную езду. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.
Утром 22 мая 44-летний житель Полян в состоянии опьянения проехал от дома до Московского шосее, где возле дома №120 его остановили автоинспекторы.
Во вторник, 15 августа, мировой судья признал нарушителя виновным по статье 264.1 УК РФ. Ему назначили 240 часов обязательных работ и лишили возможности управлять механическими транспортными средствами в течение двух лет.