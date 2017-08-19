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14:14, 19 августа 2017 332
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Проклятье выходных. На Солотчинском шоссе снова собралась крупная пробка

Проклятье выходных. На Солотчинском шоссе снова собралась крупная пробка

Фото: Pixabay.com

На Солотчинском шоссе снова собралась крупная пробка. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», скорость движения составила три километра в час.

Затор начался от пересечения с Затинной улицой, завершился перед мостом через Оку.

В пробке зафиксировали одно ДТП.


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