Пострадавшего в серьезной аварии в Михайловском районе водителя отправили на лечение в Москву

Водителя, пострадавшего в серьезной аварии в Михайловском районе, произошедшей в субботу, 12 августа, отправили на лечение в Москву. 59-летний тамбовчанин находится в реанимации в больнице имени Н.В. Склифосовского, передает
ДТП произошло около 3 часов ночи на 225 километре трассы М-6. Водитель Lexus в условиях плохой видимости выбрал небезопасную скорость движения и врезался в «КамАЗ».
От удара у тамбовчанина повреждена вся левая часть тела. Мужчина лишь на короткое время пришел в сознание, после чего снова впал в кому.
Пострадали также пассажиры иномарки — 52-летняя женщина и 14-летний мальчик. Их перевезли в Тамбов. Подросток сидел сзади и пострадал меньше всего: он получил ушибы и ссадины, но от шока до сих пор ни с кем не разговаривает. Женщина находилась на переднем сидении и получила сильную травму головы: она почти сразу пришла в сознание, но плохо воспринимает происходящее и ни на что не реагирует.
Ранее полиция