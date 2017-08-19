Хакеры пригрозили опубликовать последнюю серию седьмого сезона «Игры престолов». Кроме того, они заявили о готовности прислать журналистам пароли от учетных записей телеканала HBO в соцсетях, пишет
Взломщики представились «группой мистера Смита». Они прислали изданию архив с логинами и паролями от учетных записей телеканала в соцсетях. Также хакеры написали фразу «HB-Old is Dying» на странице HBO в сервисе Giphy.
Сотрудники Mashable отметили, что это не первый случай, когда хакеры предоставляют подобную информацию. Издание отправило HBO запрос, но представители телеканала отказались комментировать ситуацию.
«Мы не собираемся участвовать в этой игре», — сказали в HBO.
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