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19:52, 19 августа 2017 296
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Эксперты назвали виды топлива будущего для России

Эксперты назвали виды топлива будущего для России

Эксперты назвали возможные виды топлива, которым в будущем будут заправляться российские водители. В первую очередь, это биотопливо, пишут «Известия».

Главным достоинством биотоплива является цена. К примеру, этанол или растительное масло будет обходиться дешевле бензин. Но, по мнению специалистов, такое топливо недостаточно энергоэффективно. К минусам также отнесли высокие цены на технологии и неразвитую инфраструктуру.

Другим вариантом топлива будущего считают электричество. Такие модели существенно дороже и электрозаправки есть не во всех городах России, поэтому массовый переход на элетромобили и гибридные авто, по мнению экспертов, на данный момент вряд ли можно осуществить.

Также альтернативой бензину назвали газ. Преимуществами этого топлива является невысокая цена и экологичность. Как отметили эксперты, этот вид топлива может обзавестись масштабной поддержкой в России.


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