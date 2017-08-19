Двое мужчин украли из больницы в Лесном радиаторы отопления. Об этом сообщила
Работники больницы сообщили в полицию, что из учреждения пропали четыре радиатора отопления. Дверь в помещение, где они хранились после ремонта, оказалось взломанной.
Оперативники выяснили, что в вечер кражи рядом с больницей очевидцы видели двух пьяных мужчин. Одним из них оказался 49-летний местный житель, который раньше подрабатывал на ремонте больницы.
Оказалось, что мужчина с 35-летним приятелем взломали дверь, украли радиаторы на улицу и спрятали, чтобы позже сдать их на металлолом.
Похищенное изъяли. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.