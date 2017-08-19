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10:31, 19 августа 2017 248
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Двое мужчин украли из больницы в Лесном радиаторы отопления

Двое мужчин украли из больницы в Лесном радиаторы отопления

Фото: Pixabay.com

Двое мужчин украли из больницы в Лесном радиаторы отопления. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Работники больницы сообщили в полицию, что из учреждения пропали четыре радиатора отопления. Дверь в помещение, где они хранились после ремонта, оказалось взломанной.

Оперативники выяснили, что в вечер кражи рядом с больницей очевидцы видели двух пьяных мужчин. Одним из них оказался 49-летний местный житель, который раньше подрабатывал на ремонте больницы.

Оказалось, что мужчина с 35-летним приятелем взломали дверь, украли радиаторы на улицу и спрятали, чтобы позже сдать их на металлолом.

Похищенное изъяли. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.


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