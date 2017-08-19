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9:12, 19 августа 2017 781
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Центробанк опубликовал приказы о приостановке лицензии у «Стража»

Центробанк опубликовал приказы о приостановке лицензии у «Стража»

ЦБ опубликовал информацию о приостановке лицензии у «Стража». В пятницу, 18 августа, она появилась на сайте Банка.

В официальных документах указано, что с 17 августа прекращается деятельность временной администрации, которую ЦБ ввел в начале июля. Тогда в страховой компании рассказали, что ее появление не повлияло на работу.

С 18 августа в «Страже» назначили новую временную администрации. Ее руководителем стал консультант отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России Александр Михалев.

Также в документах подтверждается, что ЦБ приостановил лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, по виду деятельности обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по виду деятельности обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

На устранение нарушений страховой компании дали десять дней со дня опубликования приказа на сайте ЦБ.

Напомним, о приоставновке лицензии «Стража» RZN.info стало известно в пятницу, 18 августа.


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