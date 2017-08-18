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17:43, 18 августа 2017 2 005
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У рязанской страховой компании «Страж» приостановили лицензию 2

У рязанской страховой компании «Страж» приостановили лицензию

У рязанской страховой компании «Страж» на 10 дней приостановили лицензию. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник RZN.info.

Позже стало известно, что ЦБ приостановил лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, по виду деятельности обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по виду деятельности обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Кроме того, с 18 августа ЦБ назначил в компанию новую временную администрацию сроком на шесть месяцев. Полномочия исполнительных органов страховщика приостановлены.

Ранее по решению Центробанка в компании ввели временную администрацию. Руководство «Стража» тогда заявило, что это не повлияло на текущую деятельность организации.


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