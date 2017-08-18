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21:48, 18 августа 2017 1 031
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Владелец Porsche 911 отдал за покраску автомобиля больше, чем за покупку

Владелец Porsche 911 отдал за покраску автомобиля больше, чем за покупку

Владелец Porsche 911 Turbo отдал за покраску автомобиля больше, чем за покупку. Он покрасил машину в цвет под названием Python Green Chromaflair, сообщает VistaNews.

Бизнесмен отдал за покраску около ста тысяч долларов. При этом сам спорткар стоит от 93 тысяч долларов.

Особенность оттенка Python Green Chromaflair состоит в том, что зеленый цвет плавно переходит к желтому. Мастера, которые красили автомобиль отметили, что краска Chromaflair бывает синей, золотой и фиолетовой.

Сотрудники автоателье не назвали имени заказчика.

Партнер новости ГК «Автоимпорт»

Предложение от автосалона «Германия авто». Вы можете приобрести Volkswagen Polo в официальном дилерском центре Volkswagen с выгодой до 85 тысяч рублей.

Фото VistaNews


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