Владелец Porsche 911 отдал за покраску автомобиля больше, чем за покупку

Владелец Porsche 911 Turbo отдал за покраску автомобиля больше, чем за покупку. Он покрасил машину в цвет под названием Python Green Chromaflair, сообщает
Бизнесмен отдал за покраску около ста тысяч долларов. При этом сам спорткар стоит от 93 тысяч долларов.
Особенность оттенка Python Green Chromaflair состоит в том, что зеленый цвет плавно переходит к желтому. Мастера, которые красили автомобиль отметили, что краска Chromaflair бывает синей, золотой и фиолетовой.
Сотрудники автоателье не назвали имени заказчика.
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