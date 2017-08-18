«ВКонтакте» покажет матчи чемпионата Испании с комментарием Уткина

«ВКонтакте» покажет матчи чемпионат Испании по футболу с комментарием Василия Уткина. Об этом комментатор написал на своей
«Чемпионат Испании вернулся в Россию… Ох.)) Компания Телеспорт совместно с Вконтакте сделали это. Первые трансляции в воскресенье!» — поделился Уткин.
Он прокомментрует матчи «Барселона» — «Реал Бетис» и «Депортиво» — «Реал Мадрид». Они пройдут в воскресенье, 20 августа. Первый начнется в 21:15 по московскому времени, второй — в 23:15.
«И еще — я ужасно рад вернуться к своей любимой работе. Воскресенье будет совершенно особым днем для меня. Я вам еще надоем.))» — отметил комментатор.
Трансляцию можно посмотреть в сообществе «