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20:15, 18 августа 2017 583
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«ВКонтакте» покажет матчи чемпионата Испании с комментарием Уткина

«ВКонтакте» покажет матчи чемпионата Испании с комментарием Уткина

«ВКонтакте» покажет матчи чемпионат Испании по футболу с комментарием Василия Уткина. Об этом комментатор написал на своей странице в Twitter.

«Чемпионат Испании вернулся в Россию… Ох.)) Компания Телеспорт совместно с Вконтакте сделали это. Первые трансляции в воскресенье!» — поделился Уткин.

Он прокомментрует матчи «Барселона» — «Реал Бетис» и «Депортиво» — «Реал Мадрид». Они пройдут в воскресенье, 20 августа. Первый начнется в 21:15 по московскому времени, второй — в 23:15.

«И еще — я ужасно рад вернуться к своей любимой работе. Воскресенье будет совершенно особым днем для меня. Я вам еще надоем.))» — отметил комментатор.

Трансляцию можно посмотреть в сообществе «Сила» «ВКонтакте».


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