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14:28, 18 августа 2017 749
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В Рязанской области задержали фальшивомонетчиков

В Рязанской области задержали фальшивомонетчиков

В Рязанской области благодаря информации от полицейских из соседнего региона задержали двоих фальшивомонетчиков: гражданина Азербайджана и житеьницу Ставрополья. Об этом сообщил сайт УМВД по Тамбовской области.

В «Солярисе» злоумышлеников стражи порядка нашли 129 поддельных купюр номиналом в тысячу рублей. Фальшивые банкноты они сбывали в регионах ЦФО. В Тамбовской области подозреваемые расплачивались подделками в пунктах быстрого питания, стоящих вдоль дорог, пользуясь невнимательностью продавцов.

В отношении преступной пары следователи возбудили ряд уголовных дел по статье 186 УК РФ «Сбыт поддельных денежных купюр».


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История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

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