В Рязанской области задержали фальшивомонетчиков

В Рязанской области благодаря информации от полицейских из соседнего региона задержали двоих фальшивомонетчиков: гражданина Азербайджана и житеьницу Ставрополья. Об этом сообщил
В «Солярисе» злоумышлеников стражи порядка нашли 129 поддельных купюр номиналом в тысячу рублей. Фальшивые банкноты они сбывали в регионах ЦФО. В Тамбовской области подозреваемые расплачивались подделками в пунктах быстрого питания, стоящих вдоль дорог, пользуясь невнимательностью продавцов.
В отношении преступной пары следователи возбудили ряд уголовных дел по статье 186 УК РФ «Сбыт поддельных денежных купюр».