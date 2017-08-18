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16:50, 18 августа 2017 643
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В Рязанской области представили сервис для жалоб и предложений 1

В Рязанской области представили сервис для жалоб и предложений

В пятницу, 18 августа, зампред правительства региона Алексей Тюменев представил пилотный проект онлайн сервиса «Наш дом — Рязань». По его словам, он поможет решить вопросы благоустройства, ЖКХ и транспорта.

Портал состоит нескольких сервисов для взаимодействия между органоми власти и народом:

  • Жалобы и предложения. Для того чтобы оставить сообщение, нужно зарегистрироваться с указанием адреса, номера мобильного телефона. При этом пользователь может оставить сообщение анонимно. Все жалобы будут отображены на карте региона, каждая из них должна соответствовать выбранной категории. Все обращения направят уполномоченным органам власти или ответственным организациям.
  • Видеоматериалы о деятельности правительства региона. Тюменев отметил, что этот сервис уже готов, так как в нем будут использоваться ролики с официального канала YouTube.
  • Народное голосование. Сервис работает по приципу «активный гражданин». Он позволяет рязанцам вынести на голосование проблемный вопрос. Если инициативу поддержит народ (за нее проголосует необходимое количество пользователей), то она направляется в правительство области для рассмотрения. В качестве количественных показателей Тюменев предложил минимум 500 голосов при поддержке в 70 процентов. Он отметил, что эта цифра не утверждена и будет обсуждаться. По его словам, портал позволит сократить сроки реакции на проблемы и их решение.

Предположительно, портал начнет свою работу в конце августа.

Отметим, что аналогичный городской портал «Исправим вместе» работает с 2014 года.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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